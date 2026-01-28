В Челябинске задержали сотрудников РЖД по делу о взятках на 19 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали пятерых сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» в Челябинске и Москве. Их обвиняют в получении взяток минимум на 19 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ.

По версии следствия, сотрудники вагоноремонтных предприятий разных регионов страны передавали через посредников взятки должностным лицам Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД». Взамен они исключали из программного обеспечения госкомпании сведения о выявленных технических неисправностях и некачественном ремонте грузовых вагонов. Также сотрудники РЖД, по данным следствия, корректировали официальные отчеты на основании поддельных документов от предприятий, что позволяло им иметь высокий рейтинг по показателям безотказной работы. По данным УФСБ, для передачи взяток организаторы преступной схемы привлекли ряд посредников, которые общались с руководителями вагоноремонтных предприятий из более чем 20 регионов РФ, собирали информацию и передавали деньги.

Следствие считает, что только по одному эпизоду сотрудники РЖД получили взятки на сумму 19 млн руб. Всего, по данным УФСБ, к деятельности межрегиональной преступной группы причастно не менее 52 человек.

Сотрудники УФСБ и Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте провели обыски по местам работы и жительства пятерых задержанных фигурантов. Изъяты деньги, документы и иные улики. Уголовное дело о получении взяток возбудило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. В отношении остальных предполагаемых участников пресутпной группы проводятся следственные действия.

Виталина Ярховска