Сотрудников отдела РЖД заподозрили в получении взяток при ремонте вагонов

СКР возбудил дело о получении взяток в отношении сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) «РЖД» и руководителей компаний, занимающихся ремонтом вагонов. Всего по делу проходят не менее 52 человек, некоторые уже задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства ЦДИ возглавляли организованную преступную группу (ОПГ) в 2020-2026 годах. Предположительно, за взятки они ставили вагоноремонтным предприятиям высокие оценки в рейтинге безотказной работы и подделывали документы, чтобы скрыть случаи некачественного ремонта или изготовления вагонов.

В материалах указано, что злоумышленники использовали посредников из более чем 40 регионов России, которые общались с руководителями заводов и передавали взятки. Впоследствии деньги могли перечислять на погашение кредитов или для оплаты покупок. Всего подозреваемые могли получить не менее 19 млн руб.

Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также на ремонтных заводах в Центральном, Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах.

Никита Черненко