Умер конструктор танков Т-72 и Т-90 Николай Молодняков

На 89-м году жизни скончался Николай Молодняков — конструктор российской бронетанковой техники, заместитель главного конструктора Уральского КБ транспортного машиностроения (УКБТМ; входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Молодняков

Фото: Уралвагонзавод Николай Молодняков

Фото: Уралвагонзавод

Господин Молодняков проработал на Уралвагонзаводе и в УКБТМ 66 лет, его карьера началась с должности инженера-исследователя. Он участвовал в работах по созданию, принятию на вооружение и модернизации танков Т-72 и Т-90, включая разработку первой версии Т-90 и организацию ее серийного производства. Конструктор также курировал вопросы усиления защиты и вооружения машин.

Позднее Николай Молодняков участвовал в продвижении техники на экспорт, руководил испытаниями танков Т-72С и Т-90С за рубежом. По его инициативе состоялся первый динамический показ Т-90С на выставке IDEX в 1997 году.

Господин Молодняков был лауреатом двух премий правительства РФ, кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Дмитрий Сотак