Обвинение запросило бывшему совладельцу пермского порта девять лет колонии

Сегодня в Ленинском райсуде Перми состоялось заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь» и совладельца общества Чарльза Батлера. По данным «Ъ-Прикамье», гособвинение попросило приговорить его к девяти годам колонии общего режима, а также оштрафовать на 900 тыс. руб. и удовлетворить исковые требования потерпевших по взысканию ущерба по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Батлер

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чарльз Батлер

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чарльз Батлер заочно обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2009–2012 годах вместе с экс-директором порта Мареком Кинцлом господин Батлер похитил имущество организации на сумму более 1 млрд руб.

С 2017 года Чарльз Батлер, который является гражданином Великобритании, не проживает в России. Он объявлен в розыск, поэтому уголовное дело может быть рассмотрено в заочном порядке. Суд удалился в совещательную комнату, приговор обвиняемому огласят 25 февраля.