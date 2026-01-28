Среднемесячная зарплата врачей в России выросла более чем на 12% в 2025 году

Среднемесячная зарплата врачей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2025 году выросла на 12,1% — до 147 тыс. руб. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

По словам главы ФФОМС, ежегодное увеличение размера субвенций (целевых денег, выделенных регионам на социальные нужды.—"Ъ") способствовало росту доходов медработников и выполнению целевых показателей по оплате труда согласно майским указам 2012 года. Зарплата среднего медперсонала за год выросла до 71,23 тыс. руб., а младшего медперсонала — до 60,46 тыс. руб. (рост в обоих случаях — 12,7%).

Илья Баланин подчеркнул, что рост зарплат врачей и среднего медперсонала зафиксирован во всех регионах России. «Нет ни одного субъекта, где бы не было роста заработной платы»,— сказал господин Баланин на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС).