Около половины опрошенных уфимцев планируют выйти на подработку

Почти половина, 46% от опрошенных 10 тыс. совершеннолетних жителей Уфы планируют подрабатывать в текущем году, сообщает пресс-служба Avito. Из них 29% будут делать это регулярно, а 18% — время от времени.

В целом по России среди опрошенных 18–24 лет доля желающих найти подработку составила 67%, 35–44 лет — 61%, старше 65 лет — 36%.

Больше всего жители Уфы хотели бы взять подработку в сферах административной помощи, call-центров и поддержки клиентов — по 15% респондентов выбрали каждое из них. Немного реже участники опроса, планирующие подрабатывать, называли маркетинг, рекламу, PR, контент и бытовые услуги (по 13%). Трудиться на складе, в области логистики, строительства и отделочных работах хотят по 12%. Еще 11% отметили розничную торговлю. По 9% предпочли в качестве подработки доставку, курьерские услуги и промышленное производство. 8% выбрали общепит и гостинично-ресторанный бизнес.

Для 47% опрошенных уфимцев главные преимущества подработки — гибкий график и возможность подрабатывать в любое удобное время. 30% респондентов отмечают прозрачность выплат и возможность наращивать дополнительный доход. 28% предпочли разовые задачи. 24% важна близость к дому.

Около 18% опрошенных уфимцев, планирующих подрабатывать в 2026 году, хотели бы получать за счет подработки 20 тыс. руб. мес. Около половины опрошенных (45%) ожидают доход от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в мес. 30% хотели бы получать более 50 тыс. руб. в мес. В среднем уфимцы рассчитывают получать за подработку 43,97 тыс. руб. в мес.

Майя Иванова