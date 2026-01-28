Подделок не сосчитать

Gucci, Nike, Balenciaga и Labubu оказались в топе подделываемых брендов в России. Китайский маркетплейс Poizon насчитал тысячи выявленных случаев продажи контрафактной продукции. Участники рынка говорят, что на самом деле число подделок исчисляется миллионами. Легко ли отличить оригинал от копии? И кому можно пожаловаться на некачественный товар? Разбиралась Юлия Савина.

Отличить копию от брендового товара иногда не в силах даже модные эксперты. Ровные строчки, высокое качество материалов, идеально проштампованный логотип, а главное, цена лишь немного ниже рыночной, заставляют многих делать выбор в пользу контрафакта. Понять, что вы приобрели не оригинал, можно уже в процессе носки, говорит основатель магазина Kin Store Константин Булычев: «Во время покупки это сделать невозможно, если только человек точно не будет знать, например, что подобной расцветки у модели, которую он выбирает, не существует в природе. Обувь состоит из двух главных элементов — это подошва и верхняя часть. Верхняя часть в целом в производстве практически ничего от общей стоимости не стоит, а вот пеноматериалы, которые используются современными брендами, составляют основную стоимость. В подделках они сильно отличаются».

По данным китайского маркетплейса Poizon, в сегменте спортивной обуви 29% от всего контрафакта приходится на бренд Nike. Следом в антирейтинге — бренды New Balance и Adidas. В люксовом сегменте обуви чаще всего копируют Balenciaga и Louis Vuitton. В Poizon проверили лишь несколько тысяч пар, на самом же деле масштаб проблемы куда больше, продолжает основатель магазина Kin Store Константин Булычев: «Количество обуви, которое заказывается из-за границы через маркетплейсы и покупается внутри отечественного контура там же, в десятки раз больше и измеряется миллионами пар. В первую очередь это влечет за собой недособираемость налогов, потому что подобная продукция поступает на отечественный рынок без уплаты пошлин и НДС. Но в большей степени меня беспокоит факт, что у подобных продавцов возникает неконкурентное преимущество».

У бренда Gucci выявили больше всего поддельных аксессуаров, а среди коллекционных предметов первое место у завирусившихся в прошлом году игрушек Labubu. Ситуация с подделками усугубилась с уходом глобальных брендов из России. У некоторых в принципе не было штаб-квартиры в России, поэтому они не озабочены защитой своего имени, отмечает управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов: «Никто, кроме производителя товаров, сейчас в России не заинтересован в том, чтобы продажи контрафакта были остановлены либо сокращены. Роспотребнадзор этой проблемой занимается. Они действительно, по обращениям граждан или правообладателей, совершают контрольные закупки, выявляют продажи контрафактной продукции и наказывают таких продавцов. Но это, конечно, невозможно сопоставить со всем объемом. Маркетплейсы заинтересованы в появлении новых продавцов, увеличении объема продаж. И это будет всегда, это их бизнес-модель».

Маркетплейсы не единственное место сбыта подделок. Площадки, как могут, борются с контрафактной продукцией и сейчас намного успешнее, чем еще годом ранее, рассказали “Ъ FM” в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. По данным Института государственного и муниципального управления ВШЭ, почти каждый десятый товар в России — контрафакт. В категории «Одежда и спортивные товары» подделок примерно четверть, автозапчастей — свыше 40%. А в сегментах продуктов, игрушек, кормов для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.

Астон О'Салливан, Юлия Савина