Опубликовали эскизы дизайна зоны национальной кухни в ЦУМе Казани

Идеей дизайна зоны национальной кухни в Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани поделилась казанский архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.

По ее словам, пространство будет наполнено символами татарской культуры и отсылками к национальным традициям. В интерьере планируется использование светильников в виде увеличенных чайных чашек и блюдец диаметром до четырех метров.

В зоне также появятся элементы, вдохновленные архитектурой татарских деревень — ворота и домик с аутентичной резьбой по дереву. За основу взят реальный деревянный дом в Буинском районе, а орнаментальные решения почерпнуты из книги Фуада Валеева «Татарский народный орнамент».

Для кулинарных мастер-классов предусмотрены декоративные простенки в виде чак-чака. В интерьере также запланированы ботанические барельефы и орнаменты, выложенные из гипсовых беккенов и эчпочмаков.

Архитектор отметила, что главным элементом пространства останется национальная кухня.

Анна Кайдалова