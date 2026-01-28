В работе HH.ru произошел сбой

В работе сервиса по поиску работы HH.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Detector404. Пик жалоб россиян пришелся на 13:30 мск. За час о неполадках в работе HH.ru сообщали более 400 пользователей.

В основном жалобы поступают от жителей Санкт-Петербурга и Москвы. В пятерку лидеров по обращениям также входят Ленинградская, Тамбовская и Московская области.

Большая часть неполадок (65%) связана со сбоем мобильного приложения. На втором месте по жалобам — общий сбой сервиса (17%). Затем — сбой сайта (15%) и сбой личного кабинета (2%).