Вечером во вторник в Волгограде горел оптово-строительный рынок

Вечером 27 января в Волгограде вспыхнул пожар на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м и часть территории «Волгино». Пожарные ликвидировали возгорание в 02:40, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м

Пожар произошел в южной части здания, там сгорела крыша и часть стены. По данным ведомства, возгорание началось в 20:24. В тушении участвовали подразделения 4-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС продолжают выяснять причины происшествия.

Среди сгоревших объектов — пять павильонов, где продавались строительные материалы, сантехника и инструменты. Владельцы торговых точек начали оценку ущерба, разбирая завалы. Некоторые торговые точки оказались менее повреждены, так как товары были вынесены или находились на улице.

На месте происшествия дежурили пожарные и медики. Среди пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Нина Шевченко