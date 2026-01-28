В Саратове коммуниста Александра Анидалова назвали нарушителем депутатской этики

Депутата Саратовской областной думы Александра Анидалова (КПРФ) мандатная комиссия признала нарушителем депутатской этики. Дискуссия по этому поводу разгорелась под конец очередного, 71-го заседания.

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов

Председатель мандатной комиссии Сергей Гладков («ЕР») сообщил, что 27 января комиссия собралась и решила, что депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (КПРФ) нарушил правила депутатской этики. По словам Гладкова, депутат использовал в своей речи оскорбительные выражения и предвзятые замечания. На 69-м заседании думы 17 декабря 2025 при обсуждении вопроса о назначении мировых судей он сравнил судебные системы фашистской Германии с судебной системой Российской Федерации, что, как считает Гладков, означало ее «негативную оценку, а также обвинения в адрес судебной системы России, что она носит карательный характер».

Александр Анидалов ответил, что на заседание комиссии его не пригласили и специально провели его во время совещания по уборке снега, на котором он должен был присутствовать. Также при сравнении судов фашистской Германии и судебной системы РФ он не говорил, кто лучше, кто хуже, а только констатировал факты.

«Представитель суда вполне нормально это комментировал, и у него это не вызвало никакой изжоги. Это нормальная научная дискуссия. Нельзя со времен римского права судить за высказанный факт»,— считает коммунист. Он также сообщил, что если признавать его нарушителем этики, то тогда нарушители и совет по правам человека, и федеральная палата адвокатуры, которые высказывали такую же позицию.

Также он указал, что неправильно, когда в мандатной комиссии заседает абсолютное большинство представителей одной фракции.

Сергей Гладков заверил, что господина Анидалова известили о заседании комиссии, а он не сообщил об уважительной причине отсутствия. Комиссия, по его словам, работает по всем нормативным документам.

Татьяна Смирнова