В Екатеринбурге начались Дни венгерского кино

С 28 по 30 января в Екатеринбурге будут проходить Дни венгерского кино, сообщили в Свердловской организации Союза кинематографистов России. Мероприятие проводится во второй раз при поддержке консульства Венгрии. На киносеансы требуется предварительная регистрация.

В Большом зале Дома кино будут показаны три фильма, снятые в последние годы: показ «Грабителя банков» запланирован на русском языке, еще два фильма, «Выселение» и «Сейф», можно будет посмотреть на венгерском с русскими субтитрами. Начало всех сеансов назначено на 19:00.

Показ фильма «Грабитель банков» (2017) состоится 28 января. Фильм рассказывает об имевшем проблемы с законом сироте Атилле, который сбежал из тоталитарной Румынии в Венгрию и стал хоккеистом, но решил вновь преступить закон.

29 января на экране Дома кино можно будет увидеть «Выселение» (2022). Главным героем фильма является ученик судебного пристава Ришар. Ему впервые предстоит выселить из дома жильца — пожилую тетю Илону, которая использует все средства для того, чтобы этого не произошло. В итоге в ситуацию вмешиваются горожане, службы и переговорщики по захвату заложников.

Фильм «Сейф» (2018), который будет представлен 30 января, основан на реальных событиях. Спустя несколько дней после окончания Венгерской войны за независимость реорганизованное Министерство внутренних дел не может проникнуть в собственное хранилище, где лежат конфиденциальные документы. Ключи утеряны, а дверь невозможно подорвать даже гранатой. Для взлома привлекают бывшего грабителя банка, которому однажды удалось взломать хранилище, но за дверью оказывается нечто иное.

Ирина Пичурина