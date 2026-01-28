Кунгурская птицефабрика потратит на строительство новых птичников 460 млн рублей

Ведущий производитель яиц в Прикамье, АО «Птицефабрика “Комсомольская”», в первом полугодии 2026 года планирует ввести в эксплуатацию три новых птичника. Как сообщает пресс-служба компании, один объект начнет работу уже в январе, два других — в апреле-мае. Мощность каждого объекта составит 120 тыс. птице-мест.

Новые корпуса с автоматизированными системами управления заменят несколько устаревших производственных комплексов. Объем инвестиций в этот этап оценивается примерно в 460 млн руб.

В компании сообщили, что с конца января этого года предприятие планирует начать выпуск яиц под федеральным брендом «Ешь хорошее». К концу года его долю планируется довести до 30% от общего объема производимой продукции.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе, входит в холдинг «Таврос». Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка компании за 2024 год выросла на 19,5% — с 4,5 млрд до 5,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 134% и составила 3 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее. Предприятие полного цикла включает в себя цеха выращивания молодняка и содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яиц.