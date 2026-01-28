Обвиняемому в убийстве в ночном клубе Ишимбая запросили 24 года колонии

Сегодня в Верховном суде Башкирии гособвинитель запросил 24 года колонии строгого режима обвиняемому в убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый — Мерзпетуни Галустян.

По версии следствия, ночью с 5 на 6 апреля 2024 года в ночном клубе «Усадьба» в Ишимбае между посетителями возник конфликт, один из участников которого выстрелил из пистолета и попал в голову случайному свидетелю. 23-летний пострадавший скончался на следующий день в больнице.

Подозреваемый скрылся. Его объявили в федеральный розыск и задержали на территории Волгоградской области.

Майя Иванова