В Саратове отремонтировали разбитые в ДТП трамваи и пустили их на линии
Мэр Саратова Михаил Исаев посетил Заводское трамвайное депо МУПП «Саратовгорэлектротранс», где оценил состояние восстановленных трамваев после ДТП. Он сообщил, что основное внимание уделяется ремонту новых трамваев «Богатырь», получивших повреждения в авариях.
До конца недели планируется пустить в эксплуатацию три трамвая
Фото: t.me / isaevmixail
По его словам, сейчас логистические процессы по поставке ремонтных комплектов оптимизированы, и большая часть подвижного состава уже восстановлена. Из 45 трамваев на линии находятся 37, три из которых планируется вернуть в эксплуатацию до конца недели.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что 20 из 45 новых трамваев, работающих на маршрутах № 6, 8 и 9, были повреждены после аварий: у некоторых трамваев разбиты стекла, у других повреждены боковые панели. Он потребовал от местных властей оперативно решить вопросы ремонта и ввода транспорта в эксплуатацию.