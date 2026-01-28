В Ярославской области будут проиндексированы соцвыплаты

В Ярославской области с 1 февраля будет проиндексирован ряд социальных и страховых выплат. Об этом сообщили в областном отделении Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты вырастут на 5,6%. В целом будет проиндексировано порядка 40 пособий и компенсаций. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений со стороны граждан.

«В частности, февральское увеличение коснется граждан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и других получателей федеральных мер поддержки»,— уточнили в отделении.

С февраля полная стоимость набора социальных услуг (НСУ) после индексации составит 1 825,2 руб. Повышение ожидает и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую в регионе получают 105 тыс. граждан, но ее размер для различных категорий разный. Февральская выплата будет уже в новом размере.

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет на 38 тыс. руб. и составит 728 тыс. руб. На второго ребенка — 234 тыс. руб. Если материнский капитал не оформлялся на первого ребенка, то при рождении второго семья получит 963 тыс. руб., что на 51 тыс. руб. больше, чем сейчас. Остатки маткапитала также будут проиндексированы.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка после индексации составит 28,4 тыс. руб., ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей — от 10,6 тыс. руб., единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью — 28,4 тыс. руб., единовременного пособия беременной жене срочника — 45 тыс. руб., ежемесячного пособия на ребенка срочника — 19,3 тыс. руб. Также будут проиндексированы выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний.

Алла Чижова