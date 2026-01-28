Пожар в отеле Куршевеля распространился на соседний ЖК

Пожар в отеле Grandes Alpes на горнолыжном курорте в Куршевеле распространился на соседний одноименный жилой комплекс, сообщила радиостанция Ici.

Всего эвакуировали 270 человек: 100 — из отеля Grandes Alpes, остальных — из соседнего Lana. Пострадавших среди них нет.

Grandes Alpes загорелся около 21:00 мск 27 января. Очаг возгорания находился в мансарде. Власти Куршевеля сообщили, что тушение может занять продолжительное время из-за особенностей кровли здания. В тушении принимают участие более 140 пожарных. По данным Ici, четверо спасателей получили незначительные травмы.