Продажи жилья в новостройках Челябинска выросли на 14% в 2025 году

В Челябинске по итогам 2025 года было продано 8934 квартир в новостройках. Количество сделок по договорам долевого участия и купли-продажи. увеличилось на 14,1% по сравнению с 2024 годом, сообщает «Объектив. РФ».

Общая площадь проданного за год жилья на первичном рынке Челябинска превысила 421 тыс. кв. м. В среднем за месяц в регионе продавалось около 744 квартир площадью более 35 тыс. кв. м. Наибольшее количество сделок на рынке новостроек пришлось на декабрь. Тогда по договорам долевого участия было продано 1120 квартир, а по договорам купли-продажи — 435.

По данным аналитиков «Объектив. РФ», спрос на первичные квартиры в третьем и четвертом кварталах обусловлен снижением ключевой ставки ЦБ, предстоящим ужесточением семейной ипотеки и предложениями от застройщиков в виде рассрочек и коммерческих субсидий.

Доля сделок с привлечение ипотечных кредитов в общей структуре продаж за 2025 год составила 78,3%.

В 2025 году застройщики Челябинской области продолжили активно предлагать покупателям скидки и акции. Так, доля сделок с дисконтами составила 43,1% от общего объема продаж. Средний размер скидки при этом составил около 519 тыс. руб. Однако были и сделки, в которых квартира продавалась выше прайсовой цены. В 2025 года доля таких договоров составила 25%. В среднем первичная квартира дорожала на 13,3%, на 744 тыс. руб.

Ольга Воробьева