Боярский назвал систему маркировки звонков для борьбы с мошенниками неэффективной

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026» заявил, что система обязательной маркировки звонков от организаций работает некорректно и не защищает россиян от мошенников, сообщает «Интерфакс».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Боярский заявил, что текущая маркировка «товары и услуги» слишком общая и не позволяет пользователю отличить легитимный звонок от потенциально мошеннического. Кроме того, по его словам, система создала проблемы для законного бизнеса, включая колл-центры, банки, социологические службы и коллекторские агентства, которые столкнулись с недовольством абонентов и техническими сложностями.

Несмотря на критику, депутат Госдумы выразил уверенность, что эти проблемы удастся решить. Он сообщил, что работа по «ручной донастройке» системы уже ведется, чтобы найти баланс между безопасностью граждан и потребностями добросовестных организаций. .

Андрей Маркелов