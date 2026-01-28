В Оренбурге перед судом предстанет преподаватель колледжа по обвинению во взяточничестве

В Центральный районный суд Оренбурга передано уголовное дело в отношении преподавателя оренбургского колледжа. Ей инкриминируется совершение четырех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 46-летняя обвиняемая — доцент кафедры — в 2023-2024 гг использовала свои должностные полномочия. Она через посредников четырежды получала от студентов колледжа взятки на сумму от 15 до 30 тыс. руб. Деньги ей предоставлялись «за обеспечение успешного прохождения аттестации без фактической сдачи экзаменов».

На имущество обвиняемой наложен арест в сумме свыше 550 тыс. руб.

Руфия Кутляева