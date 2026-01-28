Глава МИД Ирана отрицает сообщения о контактах с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что не контактировал с американской стороной и не запрашивал переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. При этом иранский министр подчеркнул, что продолжаются контакты с посредниками, чтобы избежать эскалации в отношениях с Соединенными Штатами.

«Различные страны заинтересованы в посредничестве между Ираном и Соединенными Штатами, и наши позиции ясны. Переговоры несовместимы с угрозами, и переговоры должны проходить в условиях, когда угрозы и чрезмерные требования будут исключены»,— сказал Аббас Арагчи журналистам (цитата по Tasnim).

Axios со ссылкой на источники писал, что в начале января, когда в Иране продолжались протесты, Аббас Арагчи связывался со Стивом Уиткоффом и обсуждал возможность провести личную встречу. Тогда же издание сообщало, что такие неофициальные контакты между ними проходят «по мере необходимости». 26 января посол и постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил, что что «неофициальный обмен сообщениями по различным вопросам» между Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом.

Лусине Баласян