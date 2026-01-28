В Оренбуржье в суд передано дело о присвоении и растрате руководителем госучреждения

В Саракташском районе в суд передали уголовное дело по семи эпизодам по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении 54-летнего руководителя государственного бюджетного учреждения. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По информации ведомства, руководитель госучреждения, используя свое служебное положение, присвоил и растратил деньги на сумму 1,2 млн руб.. Средства принадлежали организации, в которой он работал.

По версии следствия, он заключал фиктивные договоры с индивидуальным предпринимателем на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте учреждения. Чтобы скрыть хищение и избежать ответственности, руководитель привлек к выполнению подрядных работ сотрудника своей организации, который не имел отношения к деятельности индивидуального предпринимателя. За выполнение работ сотруднику выплатили денежное вознаграждение, которое было меньше суммы, указанной в договоре.

После завершения работ был составлен акт о приемке выполненных работ, содержащий заведомо ложные сведения. После этого деньги в полном объеме перечислили со счета организации на счет подрядчика.

Руфия Кутляева