Член семьи участника СВО получил дрова после вмешательства прокуратуры Удмуртии

Родственника участника СВО безвозмездно обеспечили дровами после вмешательства удмуртской природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мера поддержки по обеспечению дровами членов семей участников спецоперации действует в Удмуртии с марта 2025 года. Объем предоставляемой древесины — 5 куб. м в год на одно домовладение с печным отоплением.

Уполномоченный орган незаконно отказал члену семьи военнослужащего. Его руководителю внесено представление, родственнику участнику СВО поставили дрова.