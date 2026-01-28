Бывший прокурор Добрянки будет контролировать обращение с отходами

Бывший прокурор Добрянского округа Андрей Делиев назначен начальником отдела контроля за обращением с отходами министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья. Как сообщает газета «Звезда», в новой должности экс-прокурор работает с 15 января 2026 года.

Господин Делиев начал службу в органах прокуратуры в 1999 году помощником Ныробского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края. Работал в разное время помощником прокурора Октябрьского района, прокурором отдела прокуратуры края, заместителем прокурора Добрянки и Индустриального района Перми. С 2008 по 2015 год занимал должность Чусовского городского прокурора, с 2015-го по май 2025 года — прокурора Добрянки.