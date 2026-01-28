Прокуратура начала проверку по факту отключения горячей воды в Тутаеве

Тутаевская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту прекращения горячего водоснабжения жителей правобережной части Тутаева. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в администрации Тутаевского округа сообщили, что в ночь с 27 на 28 января в электросети произошел резкий скачок напряжения. В прокуратуре добавили, что он был вызван обрывом проводов линии электропередач вследствие падения дерева. Это привело к нарушениям в эксплуатации инженерных коммуникаций.

«В результате инцидента была обесточена водозаборная станция, что привело к временной приостановке подачи холодной воды населению города. Также произошел аварийный останов котла на районной котельной, что вызвало повреждение конвективной части оборудования и значительную утечку теплоносителя. Это обстоятельство вынудило нас принять решение о временном ограничении подачи горячей воды в 189 многоквартирных домах, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение для социальных объектов»,— сообщили в администрации.

Окружная администрация провела оперативные совещания с руководством ресурсоснабжающих организаций, поставщиками электроэнергии и управляющими компаниями. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ход ремонтных работ проверила Тутаевский межрайонный прокурор Наталья Елисеева.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, включая вопросы содержания и ремонта объектов теплосетевого хозяйства, а также законодательства о бесперебойном обеспечении населения коммунальными услугами надлежащего качества»,— сообщили в прокуратуре и добавили, что ситуация поставлена на контроль.

Алла Чижова