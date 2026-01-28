Премьер Гренландии призвал усилить безопасность острова «из-за действий России»

Гренландия нуждается в усиленных мерах безопасности и гарантиях их реализации из-за того, «как действует сейчас Россия». Об этом заявил гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

«Правительство, с которым мы имеем дело, пытается оказать давление извне и справиться с нашими людьми, которые напуганы»,— заявил Йенс-Фредерик Нильсен во время беседы с премьером Дании Метте Фредериксен в университете Sciences Po в Париже (цитата по Reuters).

Президент США Дональд Трамп объяснял свои притязания на остров необходимостью защитить Гренландию от влияния России и Китая. Москва и Пекин отвергали обвинения в попытке захватить остров. Бывшие и действующие американские чиновники в разговоре с NYT отмечали, что никаких признаков существующей угрозы со стороны РФ и КНР в контексте Гренландии нет.

Лусине Баласян