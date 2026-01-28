В Ульяновской области для выявления лесных пожаров будет использоваться 28 БПЛА

Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области разработало сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Ведомство отмечает, что протяженность маршрутов наземного патрулирования для мониторинга лесопожарной обстановки будет увеличена до 8,3 км. Для выявления лесных пожаров будет использоваться 28 беспилотных летательных аппаратов, при этом количество летных часов с использованием беспилотников планируется увеличить. Всего на меры пожарной безопасности в лесах Ульяновской области в 2026 году предусмотрено более 124 млн руб. в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Андрей Васильев, Ульяновск