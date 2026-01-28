Гендиректор строительной компании обвиняется в неуплате 54 млн рублей налогов

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование в отношении гендиректора строительной компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, в период с августа 2024-го по февраль 2025 года строительная компания накопила задолженность по налогам и сборам на сумму свыше 54 млн руб. При этом организация, подконтрольная гендиректору, располагала денежными средствами на сумму свыше 29 млн руб., которые были сокрыты от уплаты налогов, и расходовала их вопреки интересам общества и государства.

Преступление выявлено органами регионального УФНС и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемый полностью признал вину и частично погасил задолженность.