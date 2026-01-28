СК возбудил дело по факту смерти сожителей в бане на территории Горелово

Тела 64-летнего петербуржца и его 56-летней сожительницы обнаружили в бане, расположенной на улице Парковой в Горелово, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ по Петербургу. В ходе осмотра погибших телесных повреждений не нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. На момент осмотра задвижка дымохода в бане была закрыта. Сейчас выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что утром 26 января у одного из домов на улице Жени Егоровой нашли тело петербуржца без головы. Смерть молодого человека не носила криминальный характер.