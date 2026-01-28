Застройщик получил разрешение на строительство дома по КРТ на улице Янки Купалы

Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство первого дома по проекту КРТ на улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде. Как писал «Ъ-Приволжье», проект реализует казанское ООО СЗ «СтройУслуги-5», которое входит в ГК «Унистрой».

Фото: Правительство Нижегородской области

На участке 24 га в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется снести 39 старых домов и девять нежилых зданий. На их месте должны быть построены 14 многоквартирных домов, два детских сада и школа.

Срок реализации проекта КРТ рассчитан на 15 лет.

Торги на право реализовать проект КРТ в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова прошли летом 2025 году. В ходе торгов стоимость лота выросла с 32,62 до 267,45 млн руб.

Андрей Репин