Компании «АйТи Лабс» подали иск к Казанскому вертолетному заводу на 5,4 млн

В Арбитражный суд Татарстана компании «АйТи Лабс» из Москвы и Нижнего Новгорода подали иск к Казанскому вертолетному заводу на сумму 5,4 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 20 января 2026 года. Детали дела не раскрыты.

ООО «АйТи Лабс» занимается оптовой торговлей программным обеспечением. Также компания предоставляет услуги по подготовке документов, занимается торговлей электроникой и деятельностью по управлению компьютерным оборудованием.

АО «Казанский вертолетный завод» — машиностроительное предприятие, производитель вертолетов семейства Ми-8/17, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех».

Анна Кайдалова