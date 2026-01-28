В Уфе предложение аренды квартир за год выросло на 28%

В декабре 2025 года в Уфе предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 28% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает «Avito Недвижимость».

В среднем по России предложение выросло на 26%. Выбор увеличился в 39 из 40 городов исследования, заметнее всего — в Липецке (в 2,2 раза), Екатеринбурге (+91%), Ижевске (+88%), Туле (+87%) и Калининграде (+74%). В Санкт-Петербурге предложение выросло год к году на 21%, в Москве — на 3%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Уфе в декабре составила 29,3 тыс. руб. в месяц, это на 5% больше, чем год назад.

В среднем по стране стоимость долгосрочной аренды жилья составила 35 тыс. руб. в месяц — на 2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Аренда квартир подешевела в Туле (-14%), Липецке (-13%), Краснодаре и Челябинске (-10% в каждом), Сочи и Ростове-на-Дону (по -9% в обоих), Москве и Ижевске (-8%), Волгограде (-7%) и еще 13 крупных городах страны. Дешевле всего сдавали квартиры в Кирове (22,7 тыс. руб. в месяц), Ульяновске (23,2 тыс. руб.), Иванове (24,2 тыс. руб.), Брянске, Липецке и Ставрополе (по 25 тыс. руб.).

Майя Иванова