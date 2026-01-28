Жителя Карагая будут судить за публичное осквернение символов воинской славы России

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя села Карагай. Он обвиняется в реабилитации нацизма, а именно в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в ночное время 7 мая 2025 года обвиняемый пришел в селе Карагай в состоянии алкогольного опьянения к мемориальному комплексу воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. С целью публичного осквернения символа воинской славы фигурант попытался потушить Вечный огонь. Для этого он взял с плиты мемориала цветы и поместил их в пламя Вечного огня. После этого разбросал обгоревшие цветы на территории мемориала. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Личность молодого человека была установлена местными полицейскими.

Фигурант полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. На момент его совершения обвиняемый не достиг совершеннолетия.