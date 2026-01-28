Нижегородские компании задолжали «ТНС энерго НН» более 3,5 млрд рублей

Долги юридических лиц перед «ТНС энерго НН» по итогам 2025 года достигли 3,5 млрд руб. По данным компании, самый большой долг сформировался у предприятий жилищно-коммунального хозяйства — 687 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За год были получены решения суда о взыскании общей суммы задолженности и штрафных санкций. Благодаря исполнительному производству удалось вернуть порядка 371 млн руб. задолженности и начисленных пеней.

Также были заключены соглашения о реструктуризации задолженности на сумму более 38 млн руб.

В 2025 году было возбуждено три уголовных дела в отношении злостных неплательщиков по статье о причинении имущественного ущерба.

Андрей Репин