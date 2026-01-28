Подменяя в Ульяновске Lego, мошенники из Саранска нанесли «Озону» ущерб на 2 млн рублей

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело четырех жителей Саранска, обвиняемых в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает надзорное ведомство, следствие установило, что 21-летний житель Саранска Кирилл Тукузов создал ОПГ, члены которой занимались на территории Ульяновска подменой заказанных на маркетплейсе оригинальных дорогостоящих конструкторов Lego на аналогичные, изготовленные под видом этого же производителя, стоимость которых на порядок ниже оригинальных. Осуществляя в течение марта-апреля неоднократную подмену дорогостоящих наборов Lego, мошенники нанесли маркетплейсу «Озон» (ООО «Интернет Решения») ущерб на сумму почти 2 млн руб.

По данным источников «Ъ-Волга», план мошенничества разработал Кирилл Тукузов. Через сайты бесплатных объявлений и другие интернет-площадки он по незначительной стоимости закупил фальшивые наборы, продаваемые под видом Lego. Затем, в начале марте 2025 года, он привлек к исполнению своего плана еще троих жителей Саранска — 21-летнего Максима Бубнова, 20-летнего Максима Чудаева и (на тот момент) несовершеннолетнего Романа Плодухина (в декабре 2025 года ему исполнилось 18 лет). По указанию Кирилла Тукусова, взявшего на себя роль руководителя ОПГ, члены преступной группы выписывали себе под вымышленными именами и фамилиями на маркетплейсе «Озон» дорогостоящие наборы Lego. Так, к примеру, конструктор Lego Harry Potter Замок Хогвартс (6020 деталей, возраст 16+) стоил 56,699 тыс. руб.; конструктор Lego Technic Ferrari Daytona SP3 (3778 деталей, возраст от 18+) стоил 52,939 тыс. руб. При этом для получения товаров указывались разные пункты получения заказа в Засвияжском районе Ульяновска. Когда заказанный товар поступал, мошенники приезжали в Ульяновск, получали товар, переклеивали на привезенные контрафактные наборы штрих-коды и наклейки с логотипом Lego, после чего оформляли возврат товара, отдавая обратно уже фальшивые дешевые наборы.

В прокуратуре отмечают, что мошенники признали свою вину в полном объеме.

Характерно, что именно 28 января, когда было передано в суд это уголовное дело, отмечается Международный день Lego.

Андрей Васильев, Ульяновск