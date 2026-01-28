Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутат Артем Чеботарев вошел в комитет по культуре Саратовской облдумы

В Саратовской областной думе произошли изменения в составе комитета по образованию и культуре, а также в мандатной комиссии. Решения были приняты на заседании парламента и поддержаны депутатами.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Артем Чеботарев, ранее покинувший партию «Справедливая Россия — За Правду», был включен в комитет по образованию и культуре по его письменному заявлению. Его назначение было одобрено единогласно.

В мандатной комиссии произошли изменения после подачи заявления Марии Усовой, члена партии «Единая Россия». На ее место рекомендован Сергей Овсянников. Решение о замене было поддержано депутатами.

Председатель мандатной комиссии Сергей Гладков подтвердил, что перестановки в составе комиссии были обусловлены личным заявлением Марией Усовой. Назначение господина Овсянникова было рассмотрено и одобрено в рамках установленного порядка.

Татьяна Смирнова