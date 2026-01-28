В Саратове омбудсменов будут выбирать при помощи электронного голосования

В Саратовской области введены изменения в порядок избрания Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам человека, позволяющие депутатам голосовать электронно. Решение было принято на заседании областной думы, где также подтверждено, что голосование будет проходить тайно, как и ранее, но с возможностью использования электронной системы наравне с бумажными бюллетенями.

Спикер Саратовской областной думы Алексей Антонов

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ Спикер Саратовской областной думы Алексей Антонов

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ

Инициатором поправок стал председатель думы Алексей Антонов, представитель «Единой России». Он предложил расширить механизмы тайного голосования, чтобы повысить эффективность и прозрачность процесса. До этого избрание омбудсменов осуществлялось исключительно с помощью бумажных бюллетеней, кандидатуры которых ранее утверждались на федеральном уровне.

Депутат Владимир Есипов от КПРФ выразил сомнение в возможности обеспечения тайности при использовании электронной системы, указав, что на мониторах видны действия других депутатов. Господин Антонов ответил, что подобные замечания не соответствуют сути вопроса и что «подглядывание — не мужское дело».

Представитель «Единой России» не уточнил, каким образом можно гарантировать конфиденциальность при электронном голосовании, в то время как депутат Александр Ванцов от «Родины» отметил, что скрывать результаты не имеет смысла, поскольку «за всеми и так подглядывают».

Законопроект был одобрен 30 депутатами, четверо проголосовали против. Изменения в законодательство вступят в силу после официального утверждения.

Татьяна Смирнова