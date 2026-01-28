ЦИК заявил о вводе в эксплуатацию новой ГАС «Выборы»

Центризбирком (ЦИК) на заседании 28 января принял решение о переводе Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы 2.0» в режим постоянной эксплуатации.

Как напомнила председатель ЦИКа Элла Памфилова, работа с новой версией системы была начата в 2019 году в рамках федеральной целевой программы «Цифровая экономика РФ». Она поблагодарила президента за «постоянное внимание к нашей системе, понимание и поддержку», без чего сложно было бы решать столь глобальные задачи.

Также госпожа Памфилова выразила признательность правительству, Минцифры и «Ростелекому», который выступил в качестве основного исполнителя проекта. Цифровая платформа ГАС «Выборы 2.0» полностью выстроена на отечественном «железе» и программном обеспечении, подчеркнула глава ЦИКа.

Старая система будет выведена из эксплуатации 6 февраля, сообщил руководитель Федерального центра информатизации Александр Сокольчук. Но он оговорился, что на самом деле этот процесс будет не быстрым и займет около года.

ГАС «Выборы 2.0» прошла тестирование в 2024 году и введена в опытную эксплуатацию в 2025-м (на ее базе проводились выборы в единый день голосования в сентябре).

Анастасия Корня