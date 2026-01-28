Совет федерации одобрил кандидатов на должности заместителей генпрокурора

Совет федерации одобрил кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова на должности заместителей генерального прокурора Александра Гуцана.

При рассмотрении кандидатур слово получил сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко. Он лично выразил поддержку Сергею Табельскому, который переходил на должность заместителя генпрокурора с поста прокурора Краснодарского края. По словам сенатора, господин Табельский проявил себя в решении проблем незаконного строительства, обеспечения жильем детей-сирот, а также защищал права обманутых дольщиков.

Предметно кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова обсуждались накануне — на совместном заседании нескольких комитетов Совфеда. На нем присутствовал и уже действующий заместитель генпрокурора Юрий Пономарев. Он сообщил, что господин Бажутов будет курировать деятельность главного управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. В распоряжение господина Табельского планируется отдать управление по рассмотрению обращений и документированному обеспечению отдела контрольно-ревизионной работы главного управления обеспечения деятельности Генпрокуратуры.

Сергей Табельский занимал пост прокурора Краснодарского края с 2017 года. Ранее он возглавлял надзорное ведомство в Калмыкии и Калининградской области. Сергей Бажутов возглавляет главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры — отвечает за гособвинение в судах. До этого он занимал должности прокурора в Камчатском крае, Новгородской области и Республике Коми.

Окончательное решение о назначении заместителей генпрокурора принимается президентом России. Но, согласно установленной процедуре, глава государства сперва должен получить консультации от верхней палаты парламента.

Степан Мельчаков