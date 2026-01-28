В Саратове бюджет направили на реконструкцию «Предмостовой» и закупку деревьев

В бюджет Саратовской области внесены изменения, направленные на развитие инфраструктуры, включая улично-дорожную сеть, ремонт дворов школ и детских садов, а также благоустройство городских парков. Поправки одобрены на заседании областной думы. Министр финансов региона Ирина Бегинина отметила, что основные изменения связаны с поступлением средств, выделенных председателем Госдумы Вячеславом Володиным на социально значимые проекты.

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина

На построение комплекса обеспечения общественного порядка «Безопасный город» текущими поправками выделяют 150,6 млн руб. На проектирование нужно 600 тыс. руб.

Чтобы продолжить начатую реконструкцию Предмостовой площади и развить улично-дорожную сеть в районе ул. Посадского в Саратове, запланировали 200 млн и 160 млн руб. соответственно на изъятие земельных участков и объектов недвижимости на них.

На ремонт дворов школ и детских садов с установкой ограждений в шести муниципальных районах области выделяют 124,5 млн руб.

Также заменяют областные средства на питание школьников и бесплатное посещение детских садов в селах и малых городах, которые заложили в бюджет предыдущими поправками, — на сумму 331,5 млн руб. Всего на эти цели благодаря поддержке спикера Госдумы в бюджет текущего года заложили 1,9 млрд руб.

На обустройство городских парков Саратова нужно 500 млн руб., на благоустройство Ленинского района — 295 млн руб., на ремонт автодорог во Фрунзенском районе Саратова — 226 млн руб.

Продолжение программы озеленения города обойдется в 20 млн руб. На средства закупят порядка 370 крупномеров, которые высадят в скверах и на центральных улицах Саратова. В прошлом году на это выделили 75 млн руб. областных средств.

Еще более 1,5 млрд руб. в течение трех лет выделят на реконструкцию транспортной развязки в районе Стрелки.

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам вырастет на 2,4 млрд руб. и составит 64,4 млрд руб.

На снос аварийных домов Саратову и Энгельсу предусмотрели 70 млн и 12 млн руб. соответственно. Планируют сохранить введенные в прошлом году выплаты участковым уполномоченным полиции, сотрудникам УФСИН и войск национальной гвардии. На эти цели потребуется 151,5 млн руб. в 2026 году и 13,8 млн — в 2027 году.

На завершение строительства Столыпинского индустриального парка выделяют дополнительно 10 млн руб.

С учетом перераспределения средств расходы областного бюджета увеличиваются в целом на 554,1 млн руб. за счет остатков на счете бюджета региона.

Уточненные параметры областного бюджета на 2026 год составят: доходы — 191,5 млрд руб., расходы — 207,5 млрд руб., дефицит — 16 млрд руб.

Большинством голосов поправки в бюджет приняли, четверо депутатов воздержались.

Татьяна Смирнова