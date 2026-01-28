Трамп не поверил в нападение на защищающую мигрантов конгрессвумен Омар

Президент США Дональд Трамп назвал мошенницей конгрессвумен Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), которую облили едкой жидкостью во время выступления. Он считает, что политик инсценировала нападение.

«Я думаю, что она мошенница… Зная ее, она, вероятно, сама себя обрызгала»,— заявил господин Трамп в интервью каналу ABC News. Президент признал, что не видел запись инцидента, и выразил надежду на то, что ему «не придется с этим возиться».

Нападение на конгрессвумен произошло во время ее выступления в Миннеаполисе. Госпожа Омар призвала к отставке министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, после чего мужчина из зала вылил на нее неизвестную жидкость с резким запахом. Нападавшего взяли под стражу.

ABC News отмечает, что Ильхан Омар неоднократно подвергалась критике со стороны Дональда Трампа. В декабре господин Трамп назвал конгрессвумен сомалийского происхождения и других мигрантов из Сомали «отбросами», он также призывал выгнать Ильхан Омар из США.