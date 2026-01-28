Ярославца оштрафовали на 300 тысяч за переводы экстремистской организации

Ярославский районный суд признал 42-летнего жителя поселка Красный Бор виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Ярославский районный суд

Суд установил, что житель региона, «испытывая негативное отношение к деятельности органов государственной власти России и будучи сторонником некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), оформил ежемесячные денежные переводы в адрес организации в размере 1 тыс. руб. Всего за период с августа 2021 года по февраль 2022 года было переведено 9 тыс. руб.

В суде ярославец признал вину в преступлении и пояснил, что следит за политикой в стране, при этом не является сторонником какой-либо оппозиционной организации.

«На момент, когда оформлял ежемесячный платеж, он думал, что осуществляет полезную деятельность по выявлению коррупционных случаев в РФ. Любит Россию, является патриотом своей страны. Он слышал, что НО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) признана экстремистской организацией, но не придал этому значения, ежемесячный платеж не отменил»,— рассказали в пресс-службе областного суда.

Также по приговору с жителя региона взыскали 9 тыс. руб. в доход государства в счет конфискации денежных средств, использованных при совершении преступления. Приговор вступил в силу.