В Башкирии средний срок погашения кредитов наличными вырос за год на 30%

В декабре 2025 года средний срок потребительских кредитов в Башкирии составил 2,28 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 30,5% (в декабре 2024-го — 1,75 года), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самый долгий средний срок выданных потребкредитов в регионах России в декабре 2025 года отмечался в Санкт-Петербурге (2,58 года), Краснодарском крае (2,57 года), Новосибирской области (2,52 года), Татарстане (2,51 года) и в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) — 2,48 года.

Наименьший средний срок потребкредитов показали Якутия (2,18 года), Приморский (2,19 года) и Хабаровский (2,21 года) края. В Москве в декабре прошлого года средний срок потребкредита составил 2,41 года.

Самая заметная динамика увеличения среднего срока потребкредитов в регионах страны в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксирована в Татарстане (+38,7%), а также в Ростовской (+38,4%), Нижегородской (+37,8%), Ленинградской (+37,1%) и Самарской (+37,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год увеличился на 35,7% и 34,2% соответственно.

В целом по России средний срок кредитов наличными составил 2,4 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 32,6% (в декабре 2024 года — 1,8 года), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,9% (в ноябре 2025 года — 2,3 года).

Майя Иванова