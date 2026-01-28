Коучей исключили из бюджета

Бизнесу больше не нужны внешние коучи. Число вакансий в сфере тренинга и управления персоналом за год сократилось на 43%, подсчитали аналитики HH.ru. Компании, как выяснил “Ъ FM”, заметно урезали бюджет на образовательные курсы персонала, но при этом стали чаще отправлять топов на лидерские программы. Как трансформируется рынок коучей? И причем тут искусственный интеллект? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

21 человек на место — конкуренция среди коучей усилилась. Их стало больше, чем нужно бизнесу. Хотя еще полтора года назад на одну вакансию, как выяснили аналитики HH.ru, приходилось не больше пяти резюме. От тактики инвестиций в персонал бизнес взял курс на сохранение операционной устойчивости, замечает управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова: «В будущем спрос снизится еще больше. Запроса на выращивание специалистов впрок нет. Бюджет на обучение первым уходит под секвестры, а вместе с ним креативы и мерч, которые в моменте не дают бизнесу результата. В среднем на обучающие программы для сотрудника middle-уровня уходило 30-35 тыс. руб. в год. Для топ-менеджмента — 100-150 тыс. руб.».

Полностью от таких наставников бизнес не откажется, тем более коучинг с 1 января официально признан профессией, и тренеров теперь можно брать в штат, продолжает бизнес-консультант Наталья Фефилова: «Совсем сокращать этот бюджет не получится. В условиях неопределенности требуется работа с теми людьми, которые и будут все осуществлять. Рынок перестраивается от того, чтобы развивать все подряд. Бизнес приходит к тому, что начинает считать, а какая у этого будет эффективность. Это как раз история про лидерство и про возможность работать в условиях серьезных вызовов и развивать свои команды».

Платное обучение у внешних коучей проходили в среднем 10% сотрудников от всего штата компаний, отмечают собеседники “Ъ FM”. Один день стратегической сессии может стоить от 100 тыс. руб. у начинающих консультантов до нескольких миллионов рублей, если привлекать топовых бизнес-тренеров. Чтобы сэкономить на консультантах, собственники компаний сами пошли учиться на коучей или отправили своих топов. Лидерские программы в 2026 году подорожали на 700 тыс. руб. и стоят в районе 4 млн руб.

И желающих больше чем год назад, говорит академический директор программы Executive Coaching «Сколково» Елена Клековкина: «Коучинг становится фактически обязательным навыком руководителя, менторство, наставничество сюда же попадает. Раньше мы набирали два, в этом году — три потока на эту программу. Порядка 120 топ-менеджеров и предпринимателей за год будут наращивать эту компетенцию.

Культура брать себе партнера в виде коуча или ментора в нашей стране только зарождается, поэтому дефицит таких специалистов до сих пор большой, и спрос на индивидуальный коучинг не снижается».

С 2026 года коучи должны подтверждать классификацию через российскую систему оценки (ЦОК), в том числе международные дипломы, и раз в три года проходить переаттестацию. Но главная угроза — искусственный интеллект, отмечает основатель PR агентства «Соломка», эксперт по развитию личных брендов Дмитрий Захарьев: «Нейроассистенты перетягивают на себя очень многие образовательные инструменты, соответственно, отнимают работу людей. Многие предприниматели используют ChatGPT, DeepSeek бесплатно. Это одна из причин снижения спроса на услуги коучинга. Такие процессы теперь будут происходить постоянно».

Но если посмотреть на доски объявлений, то коучей и тренинг-менеджеров сейчас активно набирают в штат. Только в Московском регионе порядка восьми сотен таких вакансий. Средняя зарплата — 150--200 тыс. руб. в месяц.

Аэлита Курмукова