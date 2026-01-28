В Саратовской области усилили контроль за правами детей-инвалидов в здравоохранении

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял на личный контроль вопросы соблюдения прав детей-инвалидов в сфере здравоохранения. Основное внимание уделяется своевременному обеспечению детей лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Филипенко взял на личный контроль ситуацию с медпомощью детям-инвалидам в Саратовской области

Фото: прокуратура Саратовской области Сергей Филипенко взял на личный контроль ситуацию с медпомощью детям-инвалидам в Саратовской области

Фото: прокуратура Саратовской области

В регионе проживает 6,3 тыс. детей-инвалидов, включая 922 ребенка с сахарным диабетом, 297 с паллиативным статусом и 253 с редкими заболеваниями. В 2025 году проверки выявили 475 нарушений, 133 должностных лица привлечено к ответственности, возбуждено 9 административных дел. Чаще всего проверки показывали несвоевременную выписку рецептов и проведение закупок, неукомплектованность персоналом и отсутствие необходимого оборудования в медучреждениях.

Так, в детской клинической больнице Энгельса вовремя не выписали рецепт для ребенка, нуждающегося в паллиативной помощи. В Саратовской городской детской клинической больнице не было врача-онколога в выездном патронажном отделении, а также отсутствовала мобильная реанимационная тележка. В Красноармейской районной больнице в кабинетах педиатров не хватало кушеток, весов и другого оборудования. Также 35 исков было подано в реготделение ФСС в связи с непредставлением детям-инвалидам средств реабилитации.

В прошлом году прокуратура восстановила права более чем 400 несовершеннолетних.

