Шесть новых санаториев откроют в Петербургской агломерации до 2029 года

В ближайшие три года в агломерации Санкт-Петербурга планируется открыть шесть новых санаторных комплексов, сообщают «Ведомости Северо-Запад». Три из них будут построены с нуля, еще три — в результате масштабной реконструкции существующих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-тур на «Сестрорецкий курорт». Главная лестница Лечебного корпуса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Пресс-тур на «Сестрорецкий курорт». Главная лестница Лечебного корпуса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди проектов — обновление знаковых «Сестрорецкого курорта» и «Северной Ривьеры», а также строительство новых санаториев в Солнечном и на месте бывших детских лагерей. Это станет самым значительным обновлением санаторной инфраструктуры региона за последние десятилетия.

Такая активность вызвана быстро растущим спросом на оздоровительный отдых. В 2025 году петербургские санатории приняли около 112 тысяч гостей, что на 13% больше, чем годом ранее. Рост обусловлен трендом на превентивную медицину, а также увеличением потока внутренних туристов.

При этом эксперты единодушно отмечают острый дефицит современных и качественных санаторных предложений среднего и высокого класса, поскольку большинство из 17 действующих объектов агломерации физически и концептуально устарели.

Несмотря на высокий спрос, развитию рынка мешают существенные барьеры. К ним относятся высокая стоимость капитала, сложности с привлечением квалифицированного персонала и длительные согласования.

Андрей Маркелов