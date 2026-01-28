EXEED представляет гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Популярный гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET получил новое исполнение интерьера в благородных оттенках коричневого, создающего атмосферу роскоши и уюта. Новый цвет салона идеально гармонирует с высококачественными материалами отделки салона: кожей наппа, алькантарой, мягкими панелями и металлическими акцентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Ощущение эксклюзивности подчеркнуто богатым оснащением автомобиля: электронной приборной панелью, панорамной крышей, климат-контролем для второго ряда, вентиляцией и массажем сидений, режимом «нулевой гравитации» для пассажирских кресел. EXEED EXLANTIX ET оснащен 30 интеллектуальными ассистентами водителя и более чем 20 датчиками, камерами и сонарами, обеспечивая безопасность в любых дорожных условиях. Кроссовер адаптирован к российским условиям: защита кузова соответствует высшему антикоррозийному стандарту, а «зимний пакет» включает обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Силовая установка гибридного кроссовера включает два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч за 4,8 сек. и пиковую мощность 469 л. с. Батарея 40 кВт·ч позволяет проехать до 180 км на электричестве, а суммарный запас хода достигает 1180 км. Благодаря этим впечатляющим характеристикам EXLANTIX ET установил национальный рекорд по дальности хода гибридных автомобилей и стал победителем в нескольких номинациях престижной премии «Автомобиль года в России 2025». Он также был назван «Гибридом года 2025» (премия «Золотой клаксон») и «Самым высокотехнологичным гибридным кроссовером 2025» (премия «Внедорожник года 2025»).

Модель с новым цветом салона уже доступна в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто», авторизованном для продажи и обслуживания моделей EXLANTIX.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"