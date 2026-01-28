Гордума Саратова скорректировала бюджет на 2026 год

В думе Саратова приняли поправки в городской бюджет. На заседании профильного комитета депутаты одобрили проект решения, предусматривающий увеличение ассигнований на благоустройство, строительство инженерной инфраструктуры и переселение из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В гордуме Саратова внесли поправки в бюджет на 2026 год

Фото: Саратовская городская дума В гордуме Саратова внесли поправки в бюджет на 2026 год

Фото: Саратовская городская дума

Так, на оценку, оформление и выкуп объектов в районе автовокзала выделят 28,1 млн руб. 2,7 млн руб. направят на строительство инженерной инфраструктуры для земельных участков многодетных семей в поселке Рейник. На софинансирование программы переселения — еще 41,5 млн руб. Задача по предоставлению жилья ее участникам до конца 2026 года была поставлена главой Саратовской области Романом Бусаргиным.

МБУ получат 15 млн руб. на деятельность по благоустройству, 5 млн руб. пойдет на ремонт фонтана «Плачущий камень». Общая сумма выделяемых средств составит 82,3 млн руб.

В целом доходы городского бюджета оцениваются в 41 млрд руб., расходы — в 43,5 млрд руб. Дефицит бюджета составит 2,5 млрд руб. Эти показатели были утверждены на заседании комитета.

Марина Окорокова