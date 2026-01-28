Подержанные европейские внедорожники оказались самыми востребованными в Петербурге

Самыми востребованными подержанными кроссоверами и внедорожниками в Петербурге в 2025 году остались модели из Германии, Японии и Южной Кореи. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Авто», В топе популярности у покупателей находились марки BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Kia и Toyota. Наиболее высокий спрос фиксировался на конкретные модели: Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, BMW X5, Mitsubishi Outlander и Renault Duster.

Главным трендом года стал взрывной рост популярности автомобилей китайских марок на вторичном рынке. Спрос на подержанные HAVAL увеличился на 38,1%, на Geely — на 29,4%, а на Chery — на 17,9% по сравнению с 2024 годом. Среди отдельных моделей особенно заметно вырос интерес к Geely Coolray (+61,1%), а также к Skoda Kodiaq, Land Rover Range Rover, Audi Q7 и BMW X6.

Несмотря на устойчивый спрос, средняя цена подержанного внедорожника или кроссовера в Петербурге за год снизилась на 9%, составив около 1,68 млн рублей. Значительно подешевели такие популярные модели, как Volkswagen Tiguan, УАЗ Patriot, Nissan X-Trail, Renault Duster и Nissan Qashqai. Эксперты связывают общее снижение цен с увеличением предложения.

Доля SUV на российском рынке поддержанных автомобилей продолжает расти и в 2025 году превысила 28%, что на 3 процентных пункта больше, чем пять лет назад. Это напрямую связано с доминированием данного сегмента в продажах новых авто, где он занимает более 70%.

Андрей Маркелов