За 2025 год ПЗСП продал больше полутора тысяч квартир

Счастливые обладатели ключей от новых квартир, масштабные проекты в разных районах города, партнерство с фондом «Дедморозим» — эти и другие итоги 2025 года подвела компания ПЗСП.

К началу 2026 года ПЗСП остается лидером по объему текущего строительства в Пермском крае, возводя 345 495 кв. м. жилья. В прошлом году застройщик продал более полутора тысяч квартир, а это тысячи счастливых жителей. Компания также завершила строительство нескольких домов в жилых комплексах «Ближе», «Красное яблоко», «Патриот» и Магистральная, 98б.

ПЗСП давно специализируется на комплексной застройке и редевелопменте территорий, поэтому продолжает благоустраивать и развивать локации в местах присутствия и остаётся компанией, дома которых семьи выбирают поколениями.

В декабре прошлого года застройщик запустил старты продаж в нескольких жилых комплексах и выиграл торги комплексного развития территории в мкр. Комсомольский. В локации ПЗСП построит свыше 300 тысяч кв.м. жилья, модернизирует инженерные системы, улично-дорожную сеть, создаст современное благоустройство и социальную инфраструктуру.

Объекты компании сдаются с полным благоустройством, а в большинстве квартир предусмотрена полная отделка «под ключ», в домах для родителей проектируются кладовые и колясочные, безбарьерный вход в подъезд с уровня земли, видеонаблюдение, большие огороженные дворы без машин с детскими и спортивными площадками.

— В этом году у нас масштабные планы и начало строительства новых проектов, которые станут продолжением современной истории Перми, а часть из них впишется в исторический центр и станет его продолжением. Мы продолжим оставаться доступными для пермяков, будем наращивать темпы строительства, поднимать планку и задавать тренды в девелопменте, — отметил генеральный директор «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

Большие объемы строительства возможны благодаря тому, что ПЗСП — крупный производитель строительных материалов. Многие задачи компания решает за счет собственных ресурсов, а также поставляет продукцию сторонним заказчикам. Газобетон и стекло от ПЗСП используют промышленные предприятия и крупные застройщики в Перми и за ее пределами. Так, например, в 2025 компания изготовила больше 100 000 кв. м. изделий из стекла: структурные стеклопакеты, стеклопакеты с закаленным стеклом, стемалит и триплекс. Новым продуктом, освоенным компанией в прошедшем году, стало противопожарное стекло класса защиты E60.

Важным направлением для ПЗСП является партнерство со Службой будущего благотворительного фонда «Дедморозим». Финансирование ПЗСП помогает оплачивать аренду «тренировочных» квартир, труд сопровождающих и других специалистов, которые помогают ребятам из интернатов начать самостоятельную жизнь.

В этом году ПЗСП продолжит расширять портфель проектов, внедряя новые технологии и заботясь о своих жильцах. Компания намерена и дальше позиционировать себя как надежного партнера для органов власти и современного застройщика, который возводит качественные и доступные жилые комплексы в Пермском крае.

